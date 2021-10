Tatt i 118 kilometer i timen i 60-sone

Kjøringen fant sted på Randabergveien 17. juli i år omkring klokken 00.50. Der ble farten hans målt til 118 kilometer i timen i 60-sone.

I retten forklarte den 25 år gamle mannen at han den aktuelle natten var på vei til moren sin, som bor alene. På vei dit visste han ikke at det gikk så fort, han ville bare komme seg fort ut til moren, som hadde sagt at hun var syk.

Han forklarte også at politiet kjørte tilbake til stedet de hadde målt ham, og de sa da at det var Il8 km/than var målt til. Siktede tror at målingen er riktig. Han så video av det, og han har blitt presentert for utregningen. Den har han lest i brev han har mottatt. Han er ikke i tvil om at målingen er riktig og at det gikk altfor fort.

«Det er ingen forhold som gir grunn til å betvile hastighetsberegningens riktighet. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt ved å kjøre så mye over fartsgrensen på strekningen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 25-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 18 dager.

Han mistet også førerretten i 20 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

