Kjørte på gutt (12) og stakk av

Like før klokken 8.00 fikk politiet melding om at en gutt har blitt påkjørt av en bil i Kvernelandsveien. Uhellet skal ha skjedd i krysset ved Lundegeilen.

Gutten er ved bevissthet, og sier han har vondt i ryggen. Skadeomfanget er ukjent utover det, melder politiet på Twitter.

Bilen, en BMW, kjørte bare videre etter påkjørselen, før politiet kom til stedet.

Nå ber politiet bilføreren om å melde seg til politiet på 02800.

Klokken 08.30 melder politiet at en ambulanse på stedet sjekker gutten. Det er ingen trafikale utfordringer.

Gutten er 12 år. Det er uvisst hendelsesforløp pr. nå, ifølge politiet.

Klokken 09.00 opplyser politiet at gutten ble tatt med til sykehuset for videre sjekk, og at det enda ikke er informasjon om skadeomfanget.

Uhellet skal ha skjedd i ett fotgjengerfelt og den påkjørte gutten var på sykkel. Hans foreldre kom til stedet. Sak opprettes.