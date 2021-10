Røykte hasj fordi han lever alene og kjedet seg litt

Den 50 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sør-Rogaland tingrett.

27. juli i år, omkring klokken 09.50, ble han stoppet av politiet i Hå kommune etter å ha kjørt bil mens han var påvirket av cannabis.

50-åringen forklarte at han røykte hasj på lørdagen forut for kjøringen og at det gikk et par dager før han ble tatt. Han forklarte også at han forstår at politiet må gjøre sitt arbeid, og at han ikke kommer til å gjøre det igjen. 50-åringen forklarte også at han ikke pleier å røyke mye, at han var invitert til et sted, der de andre røykte, og at han røykte litt. Ifølge 50-åringen gjorde han dette fordi han lever alene og han kjedet seg litt.

Retten viste til at en blodprøve tatt klokken 10.10 samme dag som kjøringen fant sted viste at 50-åringen hadde en THC-konsentrasjon i blodet tilsvarende en promille på over 1,2.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 50-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed ble han dømt til 21 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han må også betale en bot på 30.000 kroner og mistet førerretten i to år. For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

