Kastet telefon i hodet på samboeren etter at han hadde vært inne på pornonettside

En 21 år gammel mann møtte nylig i Sandnes tinghus for vold mot samboeren ved flere anledninger.

Retten kom blant annet til at han skulle dømmes for en voldsepisode som fant sted 12. august i fjor.

Fornærmede forklarte at hun oppdaget at han hadde vært inne på en pornonettside, på tross av at de hadde en avtale om at han ikke skulle gjøre dette. 21-åringen lå på dette tidspunktet i sengen og sov. Fornærmede kastet telefonen og traff fornærmede i hodet, noe som førte til at han våknet, sparket henne ut av sengen og gikk løs på henne.

Ifølge fornærmede satte han seg på henne og tok kvelertak på henne slik at hun ikke fikk puste. Etter det skal han ha sluppet taket og slått henne i ansiktet med knyttet neve.

Da hun forsøkte å komme seg ut av rommet blokkerte han døren for henne. Etter dette skal han ha utsatt henne for ytterligere vold i stuen, blant annet ved at han på nytt tok kvelertak på henne og løftet henne opp fra bakken.

Sør-Rogaland tingrett kom også til at 21-åringen skulle dømmes for andre voldsepisoder mot samboeren i tidsrommet fra april til 12. august i fjor.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 21-åringen har erkjent deler av volden og at dette har styrket fornærmedes forklaring. Retten la også vekt på at han har søkt hjelp for sin voldsproblematikk.

Dermed ble straffen satt til ti måneders fengsel der 120 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale 7500 kroner i sakskostnader.

