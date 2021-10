Skal ha slått politi etter at han krasjet

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltale mot en 34 år gammel mann fra Sandnes.

5. desember i fjor, omkring 01.20 skal han ha kjørt bil på FV 516 på Austrått i Sandnes uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom. Dette ved at skal ha kjørt i høy hastighet og passerte over en dobbel gul sperrelinje og kjørte inn i kanten på rundkjøringen ved påkjøring til E-39, med den følge at bilen løftet seg, flyttet seg flere meter i luften og kjørte ut i grøften.

Ifølge tiltalen oppsto det materielle skader på bilen.

Etter å ha krasjet skal mannen ha forlatt stedet. I forbindelse med at løp fra en politibetjent som forsøkte å få kontroll på ham etter ulykken, skal han ha slått politibetjenten i ansiktet med albuen og/eller hånden.

Tiltalen lyder også på at han skal ha kjørt den aktuelle bilen med en promille på 1,34 og at han skal ha unlatt å stanse for politiet til tross for at det var gitt tegn om dette ved bruk av blålys. 34-åringen skal også nektet å oppgi navnet sitt til politiet.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 25. november i år.

