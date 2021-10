Var voldelig mot 14-åring etter snøballkasting

Den 20 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

3. februar i år, omkring klokken 21.30, sto en 14 år gammel gutt og en 14 år gammel jente og ventet på bussen i Stavanger. De kastet snøball mens de ventet på bussen og en av disse traff stuevinduet i 20-åringens leilighet.

20-åringen trodde at det var en stein som ble kastet mot vinduet og ble svært sint. Han gikk ut på balkongen og ropte ukvemsord til ungdommene, og gikk deretter ned til busstoppet.

Nede ved busstoppet gikk tiltalte først mot gutten og dyttet han i brystet, før han gikk mot jenta og spyttet henne i ansiktet. Jenta ble redd og gikk bort fra stedet, før hun ringte sin søster for hjelp. Tiltalte gikk deretter mot gutten på ny, og spurte om det var han som hadde kastet. Gutten benektet dette, og sa at personen som hadde kastet snøballen hadde løpt fra stedet. Tiltalte ba gutten om å vise ham personen på Snapchat. Gutten tok opp mobiltelefonen sin og viste fram en tilfeldig profil. 20-åringen tok mobiltelefonen og kastet den. Deretter dyttet han gutten ut i veien, hvorpå gutten sparket mot tiltalte. 20-åringen var aggressiv og ropte ting som «tøffe du deg?», «eg kunne ha banka deg her og nå» og «eg kunne ha drept deg her og nå». Tiltalte slo og sparket gutten flere ganger. På et tidspunkt tok han også tak i kragen til gutten og løftet ham opp, samt holdt rundt halsen hans med begge hender i fem til seks sekunder.

Et vitne som jogget forbi så deler av det som skjedde og fikk varslet politiet. En politipatrulje var på stedet innen få minutter og pågrep 20-åringen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge vekt 20-åringens uforbeholdne tilståelse og hans relativt unge alder.

Dermed ble straffen 42 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

Han ble også dømt til å betale 5000 kroner saksomkostninger.

