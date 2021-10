Disse vogntogene fikk ikke kjøre videre

Alle disse er kjøretøy som onsdag fikk kjøreforbud, Fra venstre: Kjøreforbud stor luftlekkasje, anmeldt for brudd på kjøre og hviletid, anmeldt for manglende sikring av gods, anmeldt for å unndra seg trafikkontroll, ordinær kontroll, kjøreforbud manglende løyve, kjøreforbud avrenning fiskelast og kjøreforbud for skadet dekk. Foto: Statens vegvesen (Statens vegvesen)