Transportfirma slått konkurs av Skatteetaten

Skatteetaten Skatteinnkreving har begjært boet til Pd Transport AS ble tatt under rettens behandlingsrom konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 195.848 kroner som har sin bakgrunn i skatte- og avgiftskrav. Avgiftskravet beløper seg til 69.789 kroner og stammer fra gebyrer knyttet til manglende moms-melding, skattefastsetting og gebyrer for utleggsbegjæringer. Skattekravet beløper seg til kr 126. 059 kroner som stammer fra ubetalt arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

Pd Transport AS har holdt til i Stavanger og ingen fra firmaet møtte i rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus. Ifølge kjennelsen er det ikke opplysninger om gyldig fravær.

«Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Det foreligger en presumsjon for insolvens ved at det ved utleggsforretning av 25. august 202I ikke kunne oppnås dekning for saksøkerens krav, jf. konkursloven $ 62. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Pd Transport AS er insolvent i medhold av konkursloven $ 61. Vilkårene for ta boet under konkursbehandling etter konkursloven $ 60 er til stede og konkursbegjæringen tas dermed til følge», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 29. november.

[ Slått konkurs for andre gang ]