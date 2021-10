Tok førerkortet fra mann

Det var påtalemyndigheten som begjærte retten kjennelse for tilbakekall av førerretten og at mannens førerkort kan holdes beslaglagt til saken mot ham er endelig avgjort.

Retten kom til at det var skjellig grunn til å mistenke mannen i 40-årene for ruskjøring. I den forbindelse ble det vist til at en utåndingsprøve hadde vist en promille på over 0,5. I tillegg har en hurtigtest indikert bruk av narkotika.

Mannen forklarte i retten at han trenger førerkortet i sammenheng med at han ivaretar sin syke far, og at han trenger førerkortet for å kjøre faren rundt, slik at han får oppleve steder han har minner knyttet til, mens han fortsatt har hukommelse.

Retten kom til at ikke dette skulle tillegges avgjørende vekt og kom til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og holde førerkortet hans beslaglagt til saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 1. april 2022.

