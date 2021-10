Skal ha brutt opp lås og stjålet elsykkel til 30.000 kroner

21. oktober må en 50 år gammel mann møte i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det er at han 12. november 2019 skal ha brutt opp en lås og stjålet en elsykkel til 30.000 kroner. Tyveriet skal ha funnet sted utenfor en bolig på Storhaug i Stavanger.

1. mai i fjor, omkring klokken 18.45, skal han ha oppbevart 10,7 gram amfetamin i en bolig på Storhaug.

I boligen skal han også ha oppbevart en rifle til tross for at han viste at denne var stjålet.

Tiltalen lyder også på at han skal ha oppbevart riflen utenfor godkjent våpenskap.

