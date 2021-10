Fra Solasplitten til Madlaveien i pillerus

En 20 år gammel kvinne fra Sandnes må møte i Stavanger tinghus 22. oktober.

Dette fordi hun 8. januar i år, omkring klokken 21.00, skal ha kjørt en personbil på E 39 fra Solasplitten til Madlaveien mens hun var påvirket av ecstasy og alprazolam. En blodprøve tatt av henne klokken 22.15 samme dag viste påvirkningsgrad på over 1,2 i promille.

Kvinnen er også tiltalt for å ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort, og for å ha brukt tabletter til tross for at ikke hadde fått foreskrevet medisiner med noen av disse virkestoffene fra lege.

