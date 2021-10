Flere bortvist og anmeldt i natt

I løpet av natten har Sør-Vest politidistrikt hyppig oppdatert på Twitter om bortvisninger og anmeldelser i regionen.

Ifølge politiet har de anmeldt en mann i 20-årene som urinerte på et offentlig sted i Stavanger sentrum fredag kveld. De bortviste også en 22 år gammel mann fra sentrum etter at han hadde vært en plage på et utested.

En beruset mann i 30-årene ble bortvist fra Sandnes sentrum fordi han hadde problemer med å oppføre seg skikkelig. I tillegg ble en mann i 20-årene bortvist etter å ha slåss med vektere på et utested i Sandnes sentrum. Politiet opplyser om at mannen anmeldes for flere forhold.

– En mann i 30-årene oppførte seg truende i køen til et utested i Stavanger. Han ble bortvist fra sentrum, skriver politiet på Twitter like etter klokken ett natt til lørdag.

[ Bil stakk fra trafikkulykke ]

Kvinne kjørt i arresten

Politiet opplyser at en mann i 20-årene er anmeldt for urinering på Bryne. Han ble også bortvist. En mann i 30-årene ble også anmeldt for urinering på Bryne.

– En mann i 20-årene er satt i arrest og anmeldes for skadeverk og ordensforstyrrelse, skriver politiet. Dette skjedde i Sandnes.

I Stavanger ble en mann i 20-årene bortvist fra sentrum etter å ha basket med vakter på et utested. En beruset kvinne i 20-årene ble anmeldt og kjørt i arresten etter å ha vært voldelig mot personalet og gjester inne på et utested. I tillegg ble en vanskelig mannlig gjest på 18 år bortvist fra Stavanger sentrum etter å ha kranglet med dørvaktene på et utested.

Politiet opplyser også at en kvinne i 20-årene fikk sitt førerkort beslaglagt i natt, etter utslag på promille. Hun ble stanset på Ganddal.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen