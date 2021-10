Mann mistenkt for ruspåvirket kjøring

Klokken 16.45 fikk politiet melding om et trafikkuhell på Kleppvegen, nord for Tjelta, i Sola. Det skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Da kunne de melde om at det var et enslig kjøretøy som hadde kjørt ut av veien, og at fører, som var alene i bilen, fremsto som uskadd.

Klokken 17.50 skrev politiet at de ikke kunne melde om personskader, kun mindre materielle skader. Føreren, som er en 50 år gammel mann, mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Politiet oppretter sak.

