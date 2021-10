Stakk fra politiet da de satte på blålys

Den 32 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da saken mot ham nylig var oppe i Sandnes tinghus.

Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte den 2. mars 2019 kjørte på E39 i nordgående retning uten gyldig førerkort og med en påvirkningsgrad tilsvarende over 1,2 i promille.

«Tiltalte forsøkte å unndra seg kontroll ved å kjøre fra politiet da de satte på blålys. Det oppsto en biljakt hvor tiltalte holdt høyere hastighet enn det som var tillatt på stedet. Tiltalte ga flere ganger tegn til at han skulle av E39, før han i siste øyeblikk svingte inn på E39 igjen. Tiltalte kjørte av E39 ved Kvadrat kjøpesenter, hvor han passerte en annen bil på avkjøringsrampen. Tiltalte kjørte deretter inn i et boligområde i høy hastighet og stoppet til slutt på en parkeringsplass. Da politibetjentene gikk bort til tiltaltes bil, rygget tiltalte i stor fart til tross for at politibetjentene sto like ved bilen hans», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Retten fant det også bevist at 42-åringen 2. april 2019 kjørte uten gyldig førerkort og mens han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2 i Sandnes og omegn.

19. juli 2019 truet han også en kvinne med en kniv.

Sør-Rogaland tingrett kom også til at 42-åringen skulle dømmes for oppbevaring av 5,58 gram amfetamin.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 42-åringens tilståelse, at saken var blitt gammel og ikke minst at han nå er i en rehabiliteringssituasjon.

Dermed ble han dømt til 90 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

Han ble også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner og fikk sperrefrist for erverv av førerrett for alltid.

