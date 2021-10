Syklist til SUS etter trafikkulykke med buss

Klokken 12.35 fikk nødetatene melding om en trafikkulykke i krysset mellom Gamleveien og Auglendsbakken i Vaulen. En buss og en syklist skal være involvert.

Syklisten er skadet, og det ble jobbet på stedet med den skadde.

Skadeomfanget er ukjent, men ifølge politiet skal vedkommende være ved bevissthet.

Auglendsveien og Gamleveien var stengt en periode, men er klokken 13.30 åpnet igjen, og trafikken er i ferd med å løse seg opp.

Politiet jobber på stedet med nødvendige undersøkelser.

Klokken 13.20 skriver politiet på Twitter at utfra vitnebeskrivelser fra stedet kan det tyde på at syklist har mistet kontroll på sykkelen og havnet under det ene hjulet på bussen.

Helsepersonell beskriver vedkommende som alvorlig skadet i en arm og er fraktet til SUS for behandling.

Det er ikke tatt beslag i bussjåførens førerkort. Bussjåfør er ivaretatt av arbeidsgiver.