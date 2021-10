Sør-Vest politidistrikt skriver på Twitter at de har fått melding om en trafikkulykke i Goaveien i Randaberg.

Like før klokken 16 skrev de at nødetatene var på stedet, og at et barn er skadet og at en bil har kjørt fra stedet.

Klokken 16 oppdaterte politiet på Twitter og skrev at de var kommet i kontakt med bilføreren som kjørte bilen.

– Bilfører forklarer at barnet har falt og skadet seg, skriver politiet.

De undersøker saken videre.