Skal ha hjulpet kona med å svindle mann

Det er politiadvokat Cecilie Tonning som har tatt ut tiltale mot en 48 år gammel mann fra Klepp.

Ifølge tiltalen skal han i perioden fra 6. november 2018 til 1. april i fjor, med forsett om uberettiget vinning for seg selv og/eller andre skal ha medvirket til at hans ektefelle forledet en mann til å overføre 1.291.851 kroner til hennes konto.

Dette ved å opplyse om at hun skulle videreformidle pengene til en navngitt kvinne i Sverige. På et tidspunkt skal kvinnen, som skal ha svindlet ham, ha opplyst at denne kvinnen var død, og at fornærmede var denne kvinnens arving. Kvinnen skal da ha opplyst at han måtte overføre penger til rettssystemet og/eller tollmyndigheter i Sverige for å motta arven, som hun skulle videreformidle.

Beløpene det er snakk om er følgende:

Via betalingstjenesten VIPPS 384.400 kroner.

Via betalingstjenesten VIPPS 53.600 kroner.

Via betalingstjenesten VIPPS 21.400 kroner.

Via betalingstjenesten VIPPS 9000 kroner.

Via bankgiro fra konto 397.750 kroner.

Via bankgiro fra konto 425.701 kroner.

I perioden skal han og kona ha overført henholdsvis 9000 kroner og 3500 kroner tilbake til fornærmedes kontoer.

Subsidiært er 48-åringen tiltalt for heleri ved at han i den aktuelle perioden skal ha mottatt til sammen 582.792 kroner på sin konto som besto av overføringer fra konas konto.

Ifølge tiltalen ble pengene brukt til spilling på Norsk Tipping, overføringer til kona, betaling av gjeld til finansinstitusjoner og vanlig forbruk.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus, 14. desember i år. Det er satt av to dager til saken, der også 48-åringens kone er tiltalt.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning, samt erstatning til fornærmede.

