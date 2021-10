Travel natt for politiet: – 22 personer bortvist fra sentrum

Like før klokken 6:00, lørdag morgen, oppsummerer politiet natt til lørdag på Twitter:

– I løpet av natten er 21 menn og en dame bortvist fra sentrum i Stavanger, Haugesund, Sandnes og Bryne på grunn av beruselse og ordensforstyrrelser. 12 av bortvisningene var i Stavanger og sju i Haugesund.

Stavanger: Politihund pågrep tyv på kirkegård

Klokken 02:33 ble det utløst en innbruddsalarm i en bolig i Theodor Dahls gate, i Stavanger. Politiet var raskt på stedet og konstaterte at det var brutt opp en dør. En mann, 36 år, ble pågrepet av politihunden, Isaf, ved Eiganes gravlund. Det er uvisst om det er borttatt noe fra stedet. Sak opprettet.

Klokken 04.13 fikk politiet melding om innbrudd i en butikk i et kjøpesenter i Stavanger sentrum. Det var knust et vindu i butikken. En person var sett løpende fra stedet. Han hadde fått med seg klær. Politiet søkte etter mistenkte uten resultat. Sak opprettet.

Klokken 01:21, ble en mann (21) innbrakt til arresten etter å ha vært involvert i slagsmål/ krangel med en jevnaldrende mann i Stavanger. Idet mistenkte ble innsatt i arrest urinerte han ut celledøren. Han ble anmeldt.

Klokken 01:45, fikk politiet melding om at en mann laget bråk og var i klammeri med vaktene på et utested i Stavanger. Han stakk fra stedet. Mistenkte, mann 27 år, ble påtruffet senere på natten og innbrakt til arresten på grunn av beruselse. Mistenkte var besittelse av mindre mengder narkotika, og blir anmeldt.

Klokken 01:20 ble to menn, 19 og 20 år, som tidligere på kvelden hadde blitt bortvist fra et utested i Stavanger på grunn av beruset ufin oppførsel, påtruffet i sentrum senere på natten. De var da i besittelse av noen gjenstander som de hadde stjålet fra et utested. De blir anmeldt for å ikke etterkomme pålegg fra politiet samt at utestedet vil anmelde de for tyveriet.

Klokken 23:45 fikk politiet melding om at en mann knuste et vindu og kastet flasker ut i veibanen i Wessels gate i Stavanger. Politiet rykket ut og fikk kontroll på mistenkte, mann 36 år. Han var beruset og hissig. Han ble innbrakt til arrest og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted.

Klokken 01:50 stanset en politipatrulje et kjøretøy i Lervig i Stavanger. Fører, mann i begynnelsen av 20 årene, kunne ikke framvise gyldig førerkort. Sak opprettet

Haugesund: Masseslagsmål

Klokken 03:45 fikk politiet melding om slagsmål mellom flere gutter ved Bytunet i Haugesund. Politiet rykket ut og konstaterte at det var knust en rute i en butikk. Hendelsesforløpet forut for skadeverket framstår som noe uklart, ifølge politiet. Det var 8–9 gutter, i alderen 18–21 år på stedet.

Politiet har foretatt undersøkelser på stedet og sikret spor. Tre av guttene som var på stedet ble bortvist fra sentrum til lørdag klokken 08:00. Politiet oppretter sak på skadeverket.

Klokken 01:25, stanset en politipatrulje et kjøretøy på Raglamyr, i Haugesund. Fører, mann 18 år, framsto som ruspåvirket. Det ble funnet mindre mengder narkotika i bilen. Mistenkte ble framstilt på legevakten. Sak opprettet.

Klokken 00:40: To berusede menn stanset opp foran en politipatrulje i Haugesund sentrum. De nektet å flytte seg og var generelt lite samarbeidsvillige. Den ene av disse to, mann, 43 år, kom med skjellsord mot politiet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann. Den andre mannen, 36 år, ble bortvist fra sentrum til lørdag morgen.

Klokken 00:15 fikk politiet melding om at en mann hadde hoppet i sjøen i Haugesund sentrum. Han kom seg opp på egen hånd. Mannen, i begynnelsen av 30 årene, var beruset og han ble bortvist fra sentrum til lørdag morgen. Anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted.

Klokken 22:25 rykket politiet ut etter melding om slagsmål på et utested i Haugesund sentrum. En person ble kjørt til Haugesund legevakt, og en person er besluttet pågrepet.

Hå: Hissig beruset sjåfør truet med å kjøre ned folk

Klokken 01:46 fikk politiet melding fra vitner om at en beruset mann hadde satt seg inn i en bil og kjørt av gårde etter å ha gått av toget på Vigrestad. Han var hissig og hadde truet med å kjøre ned folk i området. Politiet påtraff nevnte bil og fører. Mistenkte, mann 20 år, blåste til godt over lovlig verdi i alkometeret. Nødvendige prøver tatt. Førerkortet hans ble beslaglagt. Politiet avhørt flere vitner til hendelsen. Mistenkte ble pågrepet og innsatt i arrest. Sak opprettet.