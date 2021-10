Må ut med 70.000 kroner etter kjøretur

Den 47 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

13. mars i år, omkring klokken 23.20, kjørte han bil på Sola til tross for at han var påvirket av hasj og amfetamin tilsvarende en promille på over 0,5.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til fengsel i 16 dager som gjøres betinget med en prøvetid på 2 år, samt en bot på kroner 112.200 kroner subsidiært fengsel i 15 dager.

Retten kom til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 16 dager, men satte ned boten til 70.000 kroner med tanke på det 47-åringen har i bruttolønn i 2021.

I tillegg ble han fradømt førerretten i 12 måneder der han får fradrag for tiden førerkortet har vært beslaglagt.

For å førerretten tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

