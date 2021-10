Kvinne skal ha stjålet pakke, flere brev og hentelapp

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot en 26 år gammel kvinne fra Stavanger.

Den går på at hun søndag 20. desember i fjor, omkring klokken 02.10 skal ha stjålet fra flere postkasser/adresser på Kampen i Stavanger.

Blant annet skal hun ha tatt en hentelapp fra en kvinne, en pakke tilhørende en annen kvinne, et brev tilhørende en kvinne, fire brev fra en annen kvinne, fire brev tilhørende en mann, et brev tilhørende en familie og to brev som tilhørte en mann.

26. april i fjor skal hun også ha oppbevart 70 narkotiske tabletter i en bolig på Tasta.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 28. oktober i år.

