Skal ha solgt hasj til navngitt mann

Det er politiadvokat Karen Mork som har tatt ut tiltale mot en 38 år gammel mann.

Den lyder blant annet på at han i perioden fra januar til desember i fjor ved flere anledninger har solgt hasj til en navngitt mann, og at det er snakk om minst 240 gram til sammen.

14. januar i år skal han også ha oppbevart 16 gram hasj i boligen sin i Stavanger. Forut for dette skal han ved to anledninger ha kjøpt ti gram hasj, samt ved minst to anledninger skal han ha kjøpt en mindre mengde kokain av en annen navngitt mann.

Tiltalen lyder også på at han forut for dette skal ha brukt hasj og kokain.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 18. november i år.

