Politiet ventet på kvinne og tok henne for promillekjøring

52-åringen erkjente seg skyldig da saken nylig var oppe i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

17. november 2020, omkring klokken 16.40, var to politibetjenter ute på patrulje i sivil politibil. Den aktuelle dagen arbeidet de såkalt kunnskapsbasert, slik at de oppsøkte steder hvor de antok at trafikklovbrudd ville kunne finne sted. Den ene politibetjenten hadde kjørt forbi 52-åringens hus i Stavanger dagen før, og han hadde da sett at bilen hennes sto der. Siden han visste at hun tidligere var anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, valgte han å kjøre tilbake dagen etter sammen med den andre politibetjenten. Tiltaltes bil var vekk da de ankom stedet, og de ble derfor stående en stund for å se om bilen returnerte.

Kort tid etter kom bilen. Det var tiltalte som kjørte den. Politibetjentene tok kontakt med henne. Hun hadde kjørt bilen bort til et sted i nærheten da hun skulle kaste flere søppelposer.

Underveis ble kvinnen spurt om hun gikk på noen medisiner eller rusmidler. Kvinnen tok på bakgrunn av dette med seg politibetjentene inn i huset hennes, hvor hun viste dem medisinene hun gikk på og forklarte dem hvorfor hun brukte dem. Siden hun luktet alkohol, ble hun spurt om hun hadde drukket. Til det svarte tiltalte at hun hadde drukket en sider til maten. Hun ble bedt om å ta en alkometertest, som ga utslag.

Retten kom til at hun skulle dømmes for å ha kjørt bil med over 0,5 i promille, samt kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Straffen ble betinget fengsel i 21 dager og 21.000 kroner i bot. Hun fikk også 18 måneders sperrefrist på erverv av førerrett.

