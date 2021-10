Mann måtte forbi – nå må han klare seg uten førerkort

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

27. mars i år, omkring klokken 21.26 kjørte han bil på FV 44 i Sandnes. Her ble farten hans målt til 134 kilometer i timen i 80-sone, i forbindelse med at politiet hadde laserkontroll på stedet.

32-åringen viste til at fartsovertredelsen skjedde over en kort strekning i forbindelse med en forbikjøring, og at kjøringen skjedde på en firefelts vei på et tidspunkt der sikten var god, veibanen tørr og det var lite annen trafikk.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at 32-åringens kjøring var uaktsom, når det ses bort fra den høye farten.

«Gitt at den andre bilen holdt fartsgrensen, kunne siktede imidlertid lett kommet forbi denne med langt lavere fart. Forbikjøringen skjedde på en strekning med to kjørefelt i samme retning og det var lite trafikk», heter det i dommen.

Dermed ble han dømt til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.

I tillegg ble han fradømt førerretten i ni måneder der han får fradrag for tiden som har gått fra den 27. mars i år.

[ Må betale 101.250 kroner etter å ha kjørt bil ]