Lastebil ble avskiltet på stedet

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

På grunn av utilstrekkelig sikring av last ble det ilagt kjøreforbud på tre kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før vedkommende kunne kjøre videre.

En lastebil begjært avskiltet på grunn av at den ikke er framstilt til periodisk kontroll.

Et kjøretøy fikk gebyr på 1000 kroner for nedslitt dekk.

Den tekniske tilstanden kontrollen avdekket mangler på fire kjøretøy. Det ble gitt mangellapp for utbedring av feilene.

To spesialtransporter ble ilagt bruksforbud på grunn av merking for bred last. Sjåførene måtte merkes med sidemarkering bak, før de kunne få kjøre videre.

I tillegg til kontroll av tunge kjøretøy er det utført 13 forenklede kontroller for varebiler og personbiler. Det vil si visuell utvendig kontroll av kjøretøyet. En varebil fikk kjøreforbud på grunn av overlast. sjåføren måtte laste av før videre kjøring.

En personbil med tilhenger fikk 2000 kroner i gebyr for kjøring helt uten lys bak tilhengeren.

Et utenlandsregistrert kjøretøy fikk 16000 kroner i gebyr på grunn av gjentakelse for manglende obligatorisk bombrikke.

Tre førere fikk totalt 1500 kroner i gebyr for manglende dokument.

