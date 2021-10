Vogntog med traktorlast ble anmeldt og førte til førerkortbeslag

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Blant de kontrollerte kjøretøy/vogntog var det et vogntog med to traktorer som last. Den bakre traktoren var svært dårlig sikret, noe som fort kunne ført til en alvorlig ulykke.

– Vi er på slike dager glad for å være på jobb og stoppe denne type transport. Forholdet ble anmeldt og kvalifiserte til førerkortbeslag, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Videre ble det utstedt gebyrer for i underkant av 30.000 kroner. Disse gebyrer gjaldt vekt, dokumenter, avgifter og manglende autopassavtale (16 000 kroner alene). Det ble utstedt bruks- og kjøreforbud på manglende sikt, lastsikring og framvist sjåførkompetanse. I tillegg ble det gitt flere tekniske mangler.

– For øvrig er det viktige å nevne at vi også har mange kjente og dyktige foretak/sjåfører som ønskes god tur videre uten mer inngående kontroll. Disse tas ut til stikkprøvekontroll av og til eventuelt ved åpenbare mangler, skriver veivesenet.

[ Fikk ikke kjøre videre før overlastgebyr var betalt på stedet ]