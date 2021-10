Solsenter slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Sol 247 Norge AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 134.030 kroner som stammer fra tvangsmulkt og gebyrer.

Sol 247 Norge AS har holdt til på Jæren og har drevet med solsentervirksomhet.

Ingen fra Sol 247 Norge AS møtte til rettsmøtet i Sandnes tinghus og det er ikke opplyst om gyldig fravær.

«Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er lovlig forkynt for skyldner v/ styreleder den 27. september 2021. Konkursbegjæringen behandles derfor på bakgrunn av opplysningene fra saksøker. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen fra Sandnes tinghus.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. november i år.

[ Skyldte 381.151 kroner – ble slått konkurs av Skatteetaten ]

[ Dagligvarebutikk har gått konkurs ]