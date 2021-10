Like over 09 tirsdag formiddag hadde en lastebil et uhell i Hundvågtunnelen, retning Buøy. Lastebilen skal ha truffet veggen eller taket, ifølge Sør-Vest politidistrikt.

Ingen personer skal være skadd.

Begge felt i nordgående løp er stengt.

Klokken 09.47 melder Vegtrafikksentralen at tunnelen er åpen igjen

