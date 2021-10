Skyldte 381.151 kroner – ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 30 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 381.151 kroner i skyldig skatt og avgifter.

30-åringen har drevet et malermesterfirma i distriktet som en enkeltpersonforetak.

Skatteetaten deltok i rettsmøtet digitalt og 30-åringen møtte først i retten etter at Skatteetaten hadde logget av. Ettersom retten ikke var formelt hevet, tok retten imot forklaring fra saksøkte.

«Saksøkte erkjente kravet og redegjorde for at han ønsket en mulighet for delbetaling. Han ønsket å finne en avtale med kreditor. Han forklarte seg om andre gjeldsproblemer – uten å konkretisere disse i størrelse eller type gjeld. Han har ikke tilstrekkelige midler til å dekke hele kravet fra skatteetaten p.t., men ønsker en nedbetalingsplan. Saksøkte ønsket en kort utsettelse for å forsøke komme til enighet med saksøker. Han fikk frist til den 04.10.21 klokken 14.00 for å meddele og dokumentere eventuell enighet om betalingsutsettelse med saksøker og samtykke fra saksøker til utsettelse i forhold til rettens behandling. Dokumentasjon leveres i resepsjonen innen fristen», heter det i kjennelsen.

Saksøktes virksomhet er ikke innstilt. Han erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs for det tilfellet at han ikke fikk avtale om delbetaling med Skatteetaten.

Retten har ikke mottatt noen slik bekreftelse innen den fristen som ble gitt.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. På bakgrunn av opplysninger om skyldnerens økonomi er det ikke grunn til å tro at han kan gjøre opp sin gjeld. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. § 61 for å ta konkursbegjæringen til følge, er til stede», heter det i kjennelsen fra Stavanger tinghus.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. november i år.

