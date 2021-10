Like etter klokken 07.00 tirsdag morgen fikk nødetatene melding om trafikale utfordringer i nordgående felt på E39 ved Kvadrat – etter et trafikkuhell der fire biler skal ha vært involvert i et trafikkuhell.

20 minutter senere melder Sør-Vest politidistrikt at to biler står på veiskulderen og at trafikken flyter forbi.

[ Utbygger raser mot Stavanger - hyller Sandnes ]