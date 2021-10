Hadde en gjennomsnittsfart på 140 km/t i to kilometer

Den 24 år gamle mannen erkjent seg skyldig da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus. Ifølge tiltalen kjørte han litt over midnatt på E 39 16. juli i år. Her ble farten hans målt til 140 kilometer i timen i 90-sone.

Omtrent tjue minutter over midnatt, sto en patruljebil ved påkjøringsrampen til E39, ved Ikea Forus i Stavanger. Patruljen ble oppmerksom på en sort SUV og mistenkte at denne kjørte raskere enn fartsgrensen på 90 km/t. En politibetjent besluttet å gjennomføre en gjennomsnittsmåling av SUV-ens hastighet. Hun startet tidsmålingen i «Trip Track» da SUV-en passerte et brokar på påkjøringsrampen. Idet patruljebilen passerte samme referansepunkt, startet hun målingen av distansen. Patruljen lå bak SUV-en fram til avkjøringen til Solasplitten. Der ble et sort skilt benyttet som referansepunkt. Tiden ble stanset da SUV-en passerte skiltet, mens distansen ble stanset da patruljen passerte punktet. Gjennomsnittsmålingen viste at SUV-en kjørte i 140 km/t i gjennomsnitt på strekningen på omtrent to kilometer.

Etter målingen fulgte politipatruljen etter SUV-en og fikk stoppet den. Politibetjenten tok et avhør av 24-åringen på stedet og tok fra ham førerkortet. Han samtykket ikke til beslaget og bestred målingen. Etter dette fikk han kjøre hjem med følge av politipatruljen.

Sør-Rogaland tingrett var ikke i tvil om at 24-åringen hadde kjørt i 140 kilometer i timen i 90-sone.

Straffen ble betinget fengsel i 18 dager og en bot på 15.000 kroner. Han mistet også førerretten i sju måneder og må avlegge delvis førerprøve på nytt.

I tillegg må han ut med 2500 kroner i saksomkostninger.

[ Må betale 101.250 kroner etter å ha kjørt bil ]