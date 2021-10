Slått konkurs av Skatteetaten på to minutter

Det var Skatteetaten som begjærte at en 55 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav 114.747 kroner. 55-åringen har drevet et malerfirma i Sandnes som et enkeltperson foretak.

«De relevante dokumentene er forkynt for skyldneren innen fristen. Han har ikke opplyst om gyldig fravær, og saken fremmes», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett.

Torsdagens rettsmøte varte fra 11.30 til 11.32.

Skatteetaten har begjært boet til saksøkte tatt under rettens behandling som konkursbo. Utleggsforretning er avholdt innen fristen med intet til utlegg. Insolvenspresumsjon foreligger, og konkurs åpnes», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. november.

[ Treningssenter gikk konkurs ]