Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 51 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 356.156 kroner i skyldig moms og skatt.

51-åringen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak. I retten opplyste mannen at han tror at tvangsmulktene på moms er korrekt, men at skattekravene forstår han ikke fordi han egentlig har et fradrag fra et eiendomstap på rundt 700.000 kroner i 2014.

Han opplyste også at han ikke kan betale dette beløpet da det er for høyt.

51-åringen erkjente at han var insolvent, men motsatte seg åpning av konkurs og begrunnet det med at uten selskapet er han uten inntekt.

«Utleggsforretning er avholdt 10.06.21 av Skatteetaten som særnamsmann med intet til utlegg. Det er ikke kommet fram informasjon som tilsier at saksøkte likevel er solvent», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at det skulle åpnes konkurs i saken.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. november.

