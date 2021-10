Bemanningsfirma slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 43 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 191.407 kroner i skyldig moms og skatt.

43-åringen har drevet et bemanningsfirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak. Han forklarte i retten at han ikke var enig i beløpets størrelse, men at de skylder noe, og at det de skylder kan de ikke betale.

43-åringen opplyste også at han har 1,3 millioner kroner i gjeld i forbindelse med et annet enkeltpersonforetak han drev og at han har to ansatte i firmaet som ikke har fått lønn.

Han erkjente også å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

«Skatteetaten som særnamsmann avholdt utleggsforretning 15. juni 2021 med intet til utlegg som resultat. Konkurspresumsjon foreligger. Det er ikke holdepunkter for at insolvens likevel ikke er mest sannsynlig, og konkurs åpnes», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. november.

[ Treningssenter gikk konkurs ]