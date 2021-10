Fem menn skal ha ranet mann for telefon og penger

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot fem menn i begynnelsen av 20-årene.

Hendelsen skal ha funnet sted på Revheimsveien 4. mars 2020, omkring klokken 19.00. Ifølge tiltalen skal de ha siktet på fornærmede med en luftpistol og sagt at han skulle dø eller lignende. De skal også ha slått og sparket ham i kroppen, blant annet med luftpistol/softgun. Ifølge tiltalen skal de etter dette ha tatt en mobiltelefon og 500 kroner i kontanter fra fornærmede.

Subsidiært er de fem mennene tiltalt for kroppsskade ved at fornærmede blant annet fikk et kutt i hodet som måtte sys med fire sting som en følge av volden.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 29. november i år. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede, samt kontaktforbud.

[ Vil ta 1.353.781 kroner fra mann ]