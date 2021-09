Vogntog måtte sette igjen tilhengeren på kontrollplassen

Statens vegvesen hadde kontroll på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Et vogntog fikk bruksforbud og måtte sette igjen tilhengeren sin på kontrollplassen da deler av tilhengerkoblingen datt av under inspeksjonen av kjøretøyet. Verkstedet som nylig EU godkjente kjøretøyet er rutinemessig rapportert til Statens vegvesen sitt verksted tilsyn.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud da dekkene var så nedslitte at dekkets kord var synlig.

En fører fikk gebyr for bruk av piggdekk.

En fører fikk bruksforbud på kjøretøyet sitt og måtte fjerne solfilmen fra rutene før videre kjøring ble tillatt.

Et kjøretøy fikk bruksforbud og ble avskiltet på stedet grunnet flere alvorlige tekniske mangler med bremsesystemet, diesel lekkasje og skader i fronten, føreren ble i tillegg anmeldt for manglende sikring av gods da kun to av fire containerlåser var festet til lastebæreren.

Det ble skrevet ut 14 kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

