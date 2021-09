Klokken 08.41 torsdag morgen fikk Sør-Vest politidistrikt melding om et trafikkuhell. Uhellet skjedde på E39 i nordgående retning ved Stangeland.

Tre biler og tre personer skal være involvert i ulykken.

Det er foreløpig usikkert om det er personskade, melder politiet på Twitter.

Kort tid etter melder de at det ikke er behov for helsepersonell på stedet, og at trafikken flyter rolig forbi.