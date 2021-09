Mann tok (alt) av under gjenåpningsfest

Forrige helg var den store gjenåpningshelgen i Norge, og mange benyttet anledningen til å ta en tur på byen – blant annet i Fargegata, hvor det var full gjenåpningsfest. Politiet hadde en travel natt til søndag, hvor det var mange oppdrag knyttet til fest og feiring.

I Sandnes ble det kanskje litt for mye feiring for enkelte. Politiet melder nemlig på sin Facebook-side at en mann kledde av seg alle klærne midt i byen.

– I Sandnes kledde en overstadig beruset mann av seg alle klærne utenfor et utsted. Han gjorde obskøne bevegelser, og nektet etterpå å gå hjem. Etter gjentatte mislykkede forsøk på å få mannen til å forstå alvoret ble han satt i arrest, skriver politiet på Facebook.

Dagen derpå vedtok han et forelegg på 18.000 kroner.

[ Ordfører Kari da Stavanger åpnet igjen: – Me e’ tebage! ]

Mange fikk bøter

Denne kvelden var det også flere andre som måtte bøte for dårlig oppførsel, og politiet nevner blant annet brudd på identifikasjonsplikt, grove skjellsord mot politiet, og nektet å etterkomme pålegg om å forlate sentrum er årsakene til foreleggene som ble skrevet ut.

– Det er forståelig at mange har behov for å nyte «friheten» etter halvannet år med strenge tiltak, men politiet oppfordrer likevel innbyggerne til å bruke sunn fornuft for å unngå dyre bøter, skriver politiet.

– Får du beskjed om å oppføre deg er det stor sannsynlighet for at det er en grunn til det. Husk av vi er til stede for dere, fortsetter de, og ønsker videre en god helg til alle sine Facebook-følgere.