Massasjested ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at Wan-Dee Thai Massasje AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 93.131 kroner som gjelder ubetalt skatt og arbeidsgiveravgift med mer.

Wan-Dee Thai Massasje AS har holdt til i Hetlandsgata i Stavanger og omsatte i 2019 for 232.000 kroner

Styreleder i selskapet erkjente i rettsmøtet gjelden. Hun ba om utsettelse av saken, og viste til at selskapet nå har utsikter til normal drift igjen, etter store problemer under korona-epidemien.

Retten la til grunn at Skatteetaten har et forfalt krav mot Wan-Dee Thai Massasje AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Retten finner ikke tilstrekkelig grunnlag for utsettelse av saken, idet utsiktene til at saksøkte kan betale kravet innen rimelig tid framstår som svært usikre, og til at Skatteetaten derfor også har motsatt seg utsettelse. På bakgrunn av opplysninger om selskapets økonomi er det ikke grunn til å tro at det kan gjøre opp sin gjeld innen rimelig tid. Utleggsforretning ble avholdt den 07.04.2021 uten at tilstrekkelig sikkerhet ble oppnådd, og styreleders opplysninger svekker ikke insolvenspresumsjonen, jf. konkursloven $ 62. Retten legger til grunn at selskapet er insolvent. Vilkårene etter konkursloven $ 60, jf. $$ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 23. november.

