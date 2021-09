Hadde for mye last – fikk ikke kjøre videre

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon ved E 39 tirsdag kveld.

Resultatet var følgende:

Alle kjøretøy som var inne på kontrollplassen ble kontrollert for vekt. En varebil med tilhenger som hadde takstein fikk kjøreforbud og 3000 kroner i gebyr for overlast. Det var over 600 kilo for mye i bilen og over 400 kilo for mye på tilhengeren. Sjåføren fikk pålegg om å avlaste for å komme ned til lovlig vekt før videre kjøring.

Et kjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av lengde som var over den lovlige lengden. Sjåføren måtte trekke inn tilhengerdraget og sette ned til lovlige lengde som er 19,5m, eller måtte ha skilt bakpå tilhengeren der lengden er angitt.

En spesialtransport ble ilagt bruksforbud på grunn av merking for bred last. Sjåføren måtte merkes med sidemarkering bak før han kunne få kjøre videre.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på et kjøretøy. Sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før han fikk fortsette.

En sjåfør fikk 3000 kroner i gebyr for bruk av nasjonalitetsmerke med sort bakgrunn.

Et kjøretøy fikk kjøreforbud for overlast og begjært avskiltet på grunn av manglende trafikkforsikring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy. Resultat ble mangellapp med frist for utbedring av feilene.

En varebil fikk kjøreforbud på grunn av overlast. Det var 300 kg over den lovlige vekten som kjøretøyet registrert for og bilen måtte avlastes før videre kjøring.

