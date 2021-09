Like før klokken 11.30 melder Statens vegvesen at Byfjordtunnelen i Stavanger er stengt på grunn av et vogntog som har stanset i vegbanen.

Det forventes at tunnelen vil åpne igjen klokken 12.00

Klokken 11.40 er tunnelen åpen for trafikk. Vogntoget har kjørt inn i havarilomme og står ikke lenger i vegbanen. Det er 50-sone forbi stedet.