Tatt etter at han hadde kjørt i 158 kilometer i timen

Den 29 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Kjøreturen fant sted på FV 44 på Sandved i Sandnes 25. august i år, omkring klokken 22.48. Her ble farten hans målt til 158 km/t og fartsgrensen på stedet er 80 km/t.

«Tilståelsen støttes av anmeldelsen og framlagt logg. Det er ikke tvilsomt at tiltalte har gjort det han er siktet for, og at han i det minste handlet uaktsomt både med hensyn til fartsgrense og farten han holdt. Vilkårene for tilståelsesdom er til stede, og siktede dømmes», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 21 dager. Han mistet også førerretten i 24 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

