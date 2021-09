Skal ha lurt folk på nettet

16. november må en 35 år gammel mann fra Bryne møtte i Sandnes tinghus tiltalt for en lang liste med lovbrudd. Blant annet må han svare for å ha lurt folk på nettet ved å selge dem varer han ikke hadde eller ikke hadde til hensikt å sende de aktuelle varene til dem.

Bedrageriene skal ha funnet sted på Facebook Marketplace.

18. februar skal han ha lagt ut en mobiltelefon for salg og mottatt 1200 kroner i betaling.

24. februar skal han ha lagt ut en Apple TV og mottatt 700 kroner i betaling. 10. mars i år var det et skjermkort som skal ha blitt lagt ut for salg. Dette skal han ha mottatt 3999 kroner for uten at kjøperen noen gang fikk skjermkortet.

Også 16. mars og 24. april i år skal han ha mottatt betaling for en Apple TV og en slangepresse som han enten ikke hadde/eller aldri hadde til hensikt å sende til kjøperne.

12. oktober i fjor skal han ha solgt ni narkotiske tabletter til en kvinne i Sandnes for 1000 kroner.

35-åringen er også tiltalt for heleri av en sykkel og en drill, samt en rekke tyverier.

Blant annet skal han ha stjålet varer for 3598 kroner fra en elektrobutikk på Jæren 1. mars i år.

27. april skal han ha stjålet varer for 1727 kroner fra en butikk på Bryne.

4. september i fjor, omkring klokken 22.30, skal han også ha kjørt bil i Sandnes mens han var påvirket av narkotiske tabletter og GHB. 16. april i år skal han også ha båret et multiverktøy med kniv, samt slått en mann i ansiktet.

Det er satt av to dager til saken i retten og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til de fornærmede.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]