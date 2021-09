I retten for hasj og bombe

Det er politiadvokat Cecilie Tonning som har tatt ut tiltale mot en 24 år gammel mann fra Oslo.

30. august i fjor, omkring klokken 02.00, skal han ha oppbevart 477,4 gram hasj, eller medvirket til dette, på en adresse i Bjergsted i Stavanger.

På samme adresse skal han også ha vært i besittelse av 46.187 kroner til tross for at han forsto eller måtte forstå at disse var utbytte av straffbar handling.

Da det ble foretatt ransaking i boligen hans omkring klokken 05.00 skal det også ha blitt funnet en IED (improvisert eksplosiv innretning) med pyroteknisk lunte, liten laveksplosiv ladning samt småstein med splintvirkning.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 18. oktober. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av 46.187 kroner.

