Blodig mann hadde hasj og amfetamin

19. august 2019 fikk politiet melding om en blodig og mulig skadet person som befant seg på Byhaugen i Stavanger. En politipatrulje rykket ut og møtte den 43 år gamle mannen som i første omgang forsøkte å skjule seg. Etter en tid kom de i kontakt med ham og de kunne konstatere at han var blodig og framsto som ruset.

Da det var uklart om han var skadet eller hadde skadet andre og kunne ha våpen, ble det foretatt en visitasjon av ham.

I den forbindelse ble det funnet 129,8 gram hasj, 15,04 gram amfetamin og 130 milliliter GHB på ham. Det ble også funnet 70 tabletter med et dopingmiddel og en foldekniv på ham.

43-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus, men har i avhør erkjent å ha oppbevart narkotikaen, dopingtablettene og kniven.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at saken var blitt gammel uten at 43-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen satt til 36 dager ubetinget fengsel og han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]