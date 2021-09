Politiet meldte omkring klokken 13.00 torsdag at et vogntog har kjørt av veien på FV 506, like etter «1900-krysset».

– Sjåfør av vogntoget er brakt til SUS, ukjent skadeomfang. Veien er stengt, redningsbil er på stedet og det er beregnet å ta to timer å få vogntoget fjernet, meldte politiet.

Saken oppdateres.

