Utrykningspolitiet hadde laserkontroll i Prestheiveien på Håbet i Sandnes torsdag.

Totalt fikk 16 sjåfører bot. I tillegg ble en fører anmeldt for å ha kjørt 61 kilometer i timen. Strekningen som ble kontrollert er 30-sone.

Politiet hadde også kontroll på Madlaveien i Stavanger. Her fikk sju sjåfører bot for mobilbruk under kjøring.

