Ble avskiltet på stedet fordi den ikke var i forsvarlig stand

Statens vegvesen hadde onsdag en mobil kontroll i området Tau/Jørpeland.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én fører blir anmeldt for kjøring med suspendert førerkort, tilhengeren ble avskiltet på stedet da den ikke var i forsvarlig stand. Føreren fikk også 7000 kroner i samlet gebyr for utslitte dekk og ikke forskriftsmessig montert kjennemerke.

Én fører fikk bruksforbud grunnet mangler med lastesikringen.

To førere fikk gebyr etter kjøre- og hviletidskontrollen.

Én fører fikk gebyr på 3000 kroner for å ha tildekt kjennemerke på kjøretøyet sitt med sorte klistremerker, kjøretøyet må og vises for Statens vegvesen for teknisk kontroll.

Én fører fikk 5000 kroner i gebyr for å ha kjørt med utgått førerkort.

En fører fikk 4200 kroner i overlastgebyr.

Det ble også skrevet ut fem kontrollsedler for tekniske mangler.

