Mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort

Den 46 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 30. april i år kjørte han en stor bensin-SUV i nordgående retning på E 39 i Gjesdal. Omkring klokken 21.49 ble farten hans målt til 129 kilometer i timen i 80-sone.

Fartsoverskridelsen fant sted i forbindelse med en forbikjøring på en rett strekning – og politiet har målt farten til den forbikjørte bilen til 70 til 80 km/t. 46-åringen har forklart at den andre bilen akselererte da han kjørte forbi, og at han ble opptatt av det som skjedde lenger framme og fulgte derfor ikke med på speedometeret – og at han valgte å fullføre forbikjøringen.

Straffen ble betinget fengsel i 18 dager, samt en bot på 8000 kroner. Han mistet også førerretten i åtte måneder og må avlegge praktisk førerprøve på nytt.

