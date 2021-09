Mann dyrket cannabisblanter

Den 43 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig gikk i Sandnes tinghus.

8. mars i år kom politiet til 43-åringens bolig på Jæren. Denne dagen og i tiden forut for dette hadde han dyrket fram 17 cannabisplanter som til sammen ga 1275 gram THC-holdig plantemateriale, samt oppbevarte 1317 gram ferdigtørket THC-holdig plantemateriale.

Samme dag ble det også funnet 32 cannabisplanter som 43-åringen var i ferd med å dyrke fram. Ifølge tiltalen ville dette gitt minst 1120 gram THC-holdig plantemateriale.

Sør-Rogaland tingrett kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysningene i saken. Blant annet ble det vist til anmeldelsen og ransakingsrapport, samt kriminalteknisk undersøkelse fra Kripos. Med bakgrunn i dette kom retten til at det var bevist at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet forsettlig.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at 43-åringen skulle dømmes til fengsel i ett år og tre måneder, mens forsvareren hans ba om at 43-åringen ble ansett på mildeste måte og anslo at passende straff burde ligge på omkring elleve måneders fengsel.

I forbindelse med straffeutmålingen tok retten utgangspunkt i rettspraksis og la også vekt på 43-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen satt til fengsel i ett år der han får fradrag for 181 dager i varetekt.

Han fikk også inndratt et telt, to varmematter, to luftfuktere, vannkompressor, boks til stiklinger, to transformatorer, svart anheng, gjødselprodukter, vifte, to luftrensere, lamper og klokke med temperaturmåler til fordel for statskassen.

