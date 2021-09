Kjørte av veien for å unngå syklist

Da den 19 år gamle mannen møtte i Stavanger tinghus kom han med en uforbeholden tilståelse. Kjøringen fant sted i Stavanger 2. juli, omkring klokken 23.45, og endte med at han kjørte av veien slik at det oppsto betydelige materielle skader på bilen.

En utåndingsprøve tatt av ham klokken 01.09 samme natt viste en alkoholkonsentrasjon på 0,65 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,3.

«Foruten den høye promillen finner retten det skjerpende at kjøringen har medført trafikkuhell i form av utforkjøring og store materielle skader, men også at den ifølge vitne har skjedd med stor fart. Foranledningen var en noe sen oppmerksomhet over en annen trafikant i form av syklist, noe som i seg selv skapte den særlige faresituasjonen», heter det i dommen.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager. Han må også betale 5000 kroner i bot og mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

